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  4. Ege Üniversitesi'nde 'organ nakli sonrası ölüm' iddiası

Ege Üniversitesi'nde 'organ nakli sonrası ölüm' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

İzmir'de kadavradan bağışlanan karaciğerin naklinden sonra hayatını kaybeden Denizlili Arife Aykut'un kızı Songül Aykut, annesinin ölümüyle ilgili büyük üzüntü duyduklarını ve sadece sorumlularının bulunması için gereken yerlere şikayette bulunduklarını söyledi.

Ege Üniversitesi'nde 'organ nakli sonrası ölüm' iddiası

Songül Aykut, yaptığı açıklamada, karaciğer yetmezliği bulunan annesine 20 gün önce organ nakli için başvuruda bulunduklarını anlattı.

Bunun için Ege Üniversitesi Hastanesine kan örnekleri verdiklerini belirten Aykut, "Biz başvurumuzu yaptıktan 15 gün sonra organ bağışı gerçekleştirildi. Daha sonra annem fenalaştı ve kendisini kaybettik. Annem yok artık. Bomboş kaldık. Çok fazla acı çekmemek için otopsi istemedik. Ama sorumluların bulunması için şikayette bulunduk." dedi.

Böbrek nakli olduktan sonra hayatını kaybeden Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç ise ameliyatın ardından ilk 15 gün her şeyin çok güzel geçtiğini ancak daha sonra annesinde bacak ağrısı, yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü şikayetlerinin başladığını dile getirdi.

"SONUNA KADAR ANNEMİN HAKKINI ARAYACAĞIM"

İnanç daha sonra annesini kaybettiklerini belirterek, "Annem 3 yıldır organ bekliyordu. Biz hem Ege hem de Akdeniz Üniversitelerine başvuruda bulunmuştuk. Organ çıkınca çok sevindik. Canımız çok yanıyor. Gereken şikayeti yaptım. Sonuna kadar annemin hakkını arayacağım." dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş, kadının organları bağışlanmıştı.

Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan 2'sinin öldüğü, birinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğu iddia edilmişti.

Ege Üniversitesi de iddialara ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

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