Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin diyaliz bölümünde yangın (2)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin yanında bulunan diyaliz bölümündeki elektrik kontağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastalar da sedyelerle dışarı çıkarıldı. Bornova ilçesindeki EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin yanında bulunan diyaliz bölümünde, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Elektrik kontağında çıkan yangın nedeniyle hastanenin içi dumanla kaplandı. Bu sırada diyaliz hastaları da sedyelerle dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan bulunmazken, dumandan hafif etkilenenler oldu. İtfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulunarak, "Yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle acildeki tüm hastalar boş yataklara konuldu. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çalışanlarımızdan birkaçı dumandan etkilendi" dedi.

