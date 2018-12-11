Ege Üniversitesinde 1 ayda 5 kalp nakli

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında son bir ayda 5 kalp nakli yapıldığı belirtildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalını ziyaret ederek Aydın'da farklı zamanlarda geçirdikleri trafik kazalarında yaşamlarını yitiren iki kişinin kalplerinin nakledildiği 57 yaşındaki İsmail Bacak ile 58 yaşındaki Seyfullah Karabulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezinin başarılı çalışmalarıyla hem uluslararası arenada hem de Türkiye'de referans noktası haline geldiğini belirten Budak, şunları ifade etti:

"Hocalarımız kalp naklinde dünya çapında liderlik gösteriyor. Son 1 ay içinde 5 kalp nakli söz konusu. Hocalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Hastalarımızın en büyük duaları, Ege Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde, hastanemize devletimizin desteğiyle daha çok yatırım yapılması yönünde."

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