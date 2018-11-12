İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite bünyesinde kurulan "Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Prof. Dr. Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çim konusunda ara insan gücünü yetiştiren ilk eğitim programı olan "Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı"nın ardından "Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulduğunu belirtti.

Merkezin çim sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapacağını, bunun yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği içinde olacağını ifade eden Prof. Dr. Budak, şunları kaydetti:

"Merkezimizle büyüyen çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmeyi, ülkemize katkı sağlamayı, çim alan tesisinde kullanılan tohum, alet ve makine ile ilaçlar konusunda büyük ölçüde dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretime destek olmayı hedefliyoruz. Ülkemiz çim konusunda çalışmaların gelişmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşlarla iş birliğini geliştirerek, ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, kurs, seminer, gibi bilimsel toplantılar düzenleyecek. Ayrıca, çim analiz laboratuvarına yurt içinden ve dışından gönderilecek örneklerin istenen analizlerini gerçekleştirerek, merkez laboratuvarının sağlıklı çalışması için İzmir Teknopak AŞ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğine gidecek."