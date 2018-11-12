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Ege Üniversitesinde "Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak: - "Merkezimizle büyüyen çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmeyi, ülkemize katkı sağlamayı, çim alan tesisinde kullanılan tohum, alet ve makine ile ilaçlar konusunda büyük ölçüde dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretime destek olmayı hedefliyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite bünyesinde kurulan "Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Prof. Dr. Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin çim konusunda ara insan gücünü yetiştiren ilk eğitim programı olan "Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı"nın ardından "Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulduğunu belirtti.

Merkezin çim sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapacağını, bunun yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği içinde olacağını ifade eden Prof. Dr. Budak, şunları kaydetti:

"Merkezimizle büyüyen çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmeyi, ülkemize katkı sağlamayı, çim alan tesisinde kullanılan tohum, alet ve makine ile ilaçlar konusunda büyük ölçüde dışa bağımlılığı azaltarak yerli üretime destek olmayı hedefliyoruz. Ülkemiz çim konusunda çalışmaların gelişmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşlarla iş birliğini geliştirerek, ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, kurs, seminer, gibi bilimsel toplantılar düzenleyecek. Ayrıca, çim analiz laboratuvarına yurt içinden ve dışından gönderilecek örneklerin istenen analizlerini gerçekleştirerek, merkez laboratuvarının sağlıklı çalışması için İzmir Teknopak AŞ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla iş birliğine gidecek."

- Çalışmalar başladı

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ali Salman da merkezin faaliyetlerini Tire'de tahsis edilen birinci sınıf tarım arazisinde yürüteceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanlığı, çim tohumu satan firmalar, hazır çim üreten firmalar, gübre firmaları ve sektörde çim alet ve makine satışı yapan firma yetkilileri ile görüşerek talepler doğrultusunda çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Salman, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı'ndan mezun olanların önemli statlarda görev yapmaya başladıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma merkezi Çim EU üniversite

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