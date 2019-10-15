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Ege Üniversitesinden taciz olayına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdu yakınlarında meydana geldiği iddia edilen taciz olayıyla ilgili Ege Üniversitesi Senatosu bir açıklama yaparak, "Güvenlik birimlerimize telefonla gelen ihbar üzerine motorize ekiplerimiz, 1 dakika içinde söz konusu bölgeye giderek şüpheliyi etkisiz hale getirmiştir.

Ege Üniversitesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdu yakınlarında meydana geldiği iddia edilen taciz olayıyla ilgili Ege Üniversitesi Senatosu bir açıklama yaparak, "Güvenlik birimlerimize telefonla gelen ihbar üzerine motorize ekiplerimiz, 1 dakika içinde söz konusu bölgeye giderek şüpheliyi etkisiz hale getirmiştir. Akabinde polise bilgi verilerek şüpheli polis ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.
Ege Üniversitesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kız öğrenci yurdu yakınlarında, bir kız öğrencinin taciz edildiği iddia edilmişti. Ege Üniversitesi Senatosu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şüphelinin 1 dakika içerisinde yakalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, bir akrabasını bırakmak üzere otomobiliyle üniversiteye gelen şüphelinin, akrabasının öğrenci kimlik kartını göstermesi üzerine yerleşkeye alındığı, akrabasını yurda bıraktıktan sonra da yerleşkede kalmaya devam ettiği ve ardından da olayın yaşandığı aktarıldı.

1 dakika içerisinde yakalandı
Şüphelinin güvenlik görevlilerince yakalandığı belirtilen açıklamada, "Olay günü, yerleşkemiz içinde bulunan KYK kız öğrenci yurduna, bir akrabasını bırakmak üzere otomobiliyle gelen şüpheli, akrabasının öğrenci kimlik kartını göstermesi üzerine yerleşkeye alınmış, akrabasını yurda bıraktıktan sonra da yerleşkemizden ayrılması gerekirken söz konusu üzücü olay yaşanmıştır. Güvenlik birimlerimize telefonla gelen ihbar üzerine motorize ekiplerimiz, 1 dakika içinde söz konusu bölgeye giderek şüpheliyi etkisiz hale getirmiştir. Akabinde polise bilgi verilerek şüpheli polis ekiplerine teslim edilmiştir. Yargıya intikal eden konuyu yakından takip eden hukuk birimimize, şüphelinin en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapılması yönünde talimat verilmiştir; ayrıca mağdur öğrencimiz ve ailesiyle de görüşülerek her anlamda yanlarında olduğumuz ifade edilmiştir" denildi.

"’Acil panik butonları’ yerleştirdik"
Yerleşkede yaya yolunun bulunduğu bölgeye ’acil panik butonlarının’ yerleştirildiğinin dikkat çekildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yönetimi olarak, üniversitemizde her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren birçok adım attık. Yerleşkemizdeki yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelere, üzerinde kamera sistemi olan ’acil panik butonları’ yerleştirdik, gece aydınlatması ve kamera sistemlerimizi yeniledik. Huzur ve güven ortamında eğitim faaliyetlerimizi sürdürmek için güvenlik önlemlerimizi arttırdık; ayrıca yerleşke içinde güvenlik birimlerimize daha kolay ulaşılmasını sağlamak amacıyla 24 saat hizmet veren 5555 hattını uygulamaya aldık. Metruk binaları yıkarken yerleşkedeki kör noktaları görünür kıldık. Tüm bu önlemlerimize rağmen öğrencimizin yaşadığı ve asla kabul edilemez talihsiz olaydan büyük bir üzüntü duymaktayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin huzur ve güven ortamında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 24 saat esasına göre güvenlik uygulamalarımızı geliştirerek devam edeceğiz."

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