Ege Üniversitesine Gençlik Merkezi

Üniversitelerde hayata geçecek olan ve ilki Ege Üniversitesinde olan gençlik merkezi protokolünü imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerimiz için bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız”dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Üniversite Gençlik Merkezi Genç Ofis Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İşbirliği Protokolü Ege Üniversitesinde imzalandı. Protokol törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tayfun Timinci ve akademisyenler katıldı.

Üniversitenin senato salonunda gerçekleşen protokol töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Prof. Dr. Rektör Budak’ın heyecanı, sanata, spora verdiği desteği ile örnek bir kişi olduğunu belirterek, projelerini de çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

“Bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız”

Tüm üniversiteler ile entegrasyon sağlamanın zorunlu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Biz her alanda üniversitelerle işbirliği yapmak zorundayız. Hem spor yatırımları hem gençlik yatırımlarında üniversitelerimiz çok önemli. Bundan sonra da gerçekleştirdiğimiz projelerde üniversitelerimizi baz alacağız. Onların paydaşlığı ve görüşleri çok önemlidir. Bizim gençlik merkezlerimiz var. Gençlerimiz sanatsal, kültürel birçok faaliyet gerçekleştiriyorlar. ‘Artık bunları üniversitelere taşıyalım’ diye fikir geliştirdik. Bunu Rektörümüze anlattığım da heyecan duydu ve ilk gençlik merkezimizin açılış protokolünü bugün Ege Üniversitesi’nde imzalayacağız. Gençlik Merkezi gençlerle irtibat ve köprümüz demektir. Gençler için imkanlar demektir. Bu tür imkanlarla birlikte kendilerini geliştirme ve ileriye hazırlamada hem bizim sorumluluğumuz var hem de gençlerimize inanıyorum. Bizim bakanlık olarak tüm imkanlarımız gençlerimiz için, üniversitelerimiz için ve bunları seferber etmek için hazırız. Spor salonlarının yenilenmesi, yeni tesislerin yapılması, gençlerin projelerinin desteklenmesi noktasında her türlü katkıya hazırız. Akademisyenlerin hazırlayacağı her türlü projelere de destek olma noktasında yanınızdayız. Hem genç ofisin hem de Ege Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerle işbirliklerini artıracağız. Üniversiteler ve akademisyenler olmazsa olmazımızdır. Hep birlikte bu ülkeyi, hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.