Ege ve Doğu Akdeniz’de Diplomatik ve Askeri Temaslar

Türkiye ve ABD, deniz ve hava kuvvetleri işbirliğiyle Doğu Akdeniz’de askeri eğitim çalışmaları yürütmeye başlarken bugün Atina’da Yunanistan ile 62’nci tur istikşafi görüşmeler başladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ve ABD’nin Doğu Akdeniz’de ortak eğitim faaliyetlerinde bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TCG Gemlik Gemisi’nin Rodos’un güneyindeki seyriyle ilk adım atıldı.
TCG Gemlik Gemisi’nin ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile biraraya geleceği duyuruldu. Bir süre birlikte seyir yapılmasının ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan fırkateynler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapılacak.
Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi gölgesinde müzakere
Bu arada Atina’da bugün ve yarın Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’ndeki komşuluk sorunları dahil olmak üzere iki ülke arasındaki başlıklar 62’nci tur istikşafi görüşme kapsamında ele alınıyor.
Avrupa Birliği ve NATO’nun çağrıları sonrasında iki ülke arasında 61’nci tur istikşafi görüşme 25 Ocak’ta Dolmabahçe’de yapılmıştı. Görüşmelere Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılmıştı. Yunanistan'ı Emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etmişti.
Son görüşme 1 Mart 2016’da Atina’nın ev sahipliğinde gerçekleşmiş ancak sonrasında Yunanistan’da Aleksis Cipras başbakanlığı döneminde istikşafi görüşmeler askıya alınmıştı.
Türkiye, Yunanistan ile Ege Denizi’nde kara suları, kıta sahanlığı, adaları silahsızlandırma, coğrafi formasyonlar, ulusal hava sahası gibi başlıklardaki anlaşmazlıkları çözüm talebinde.
Doğu Akdeniz’de ise kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırılmasında Türkiye’nin bölgedeki en uzun deniz kıyı şeridine sahip ülke olarak haklarını korumayı amaçlıyor ve bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de Kıbrıs Adası çerçevesindeki haklarını savunma politikası izliyor. Bu nedenle Türkiye, son olarak İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında mutabakat muhtırası imzalanan Avrupa Birliği (AB) destekli “EuroAsia Enterkonnektörü” projesine tepki gösterdi. Proje güzergahının Türkiye’nin karasularından geçtiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Yunanistan’ın Ankara büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlığı’na nota verdi.
Söz konusu İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında mutabakat muhtırası 8 Mart 2021'de imzalanmıştı.
Projedeki sualtı elektrik kablosu güzergahında, Kıbrıs ve Girit adaları arasında bölümün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığından geçtiğini vurgulanarak, Türkiye’ye mutlaka bilgi verilmesi gerekirken bunun yapılmamış olduğu açıklandı. İlgili ülkelere nota verilerek Türkiye’nin bilgi beklentisini yazılı olarak ilettiği ifade edildi.