Ege ve Doğu Akdeniz’de Diplomatik ve Askeri Temaslar

Türkiye ve ABD, deniz ve hava kuvvetleri işbirliğiyle Doğu Akdeniz’de askeri eğitim çalışmaları yürütmeye başlarken bugün Atina’da Yunanistan ile 62’nci tur istikşafi görüşmeler başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ve ABD’nin Doğu Akdeniz’de ortak eğitim faaliyetlerinde bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TCG Gemlik Gemisi’nin Rodos’un güneyindeki seyriyle ilk adım atıldı. TCG Gemlik Gemisi’nin ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile biraraya geleceği duyuruldu. Bir süre birlikte seyir yapılmasının ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan fırkateynler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapılacak. Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi gölgesinde müzakere Bu arada Atina’da bugün ve yarın Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’ndeki komşuluk sorunları dahil olmak üzere iki ülke arasındaki başlıklar 62’nci tur istikşafi görüşme kapsamında ele alınıyor.