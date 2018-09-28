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Ege ve Marmara'nın batısında şiddetli fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:43 | Son Güncelleme

Ege ve Marmara'nın batısında şiddetli fırtına uyarısı

Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, pazar sabahı itibarıyla Kıyı Ege'den başlayarak ülkeyi etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz'deki tropik fırtınanın doğuya doğru hareket ederek, pazar sabah saatleri itibarıyla Kıyı Ege'den başlayarak ülkeyi etkilemesi öngörülüyor.

Rüzgar, pazar sabahı ilk saatlerden itibaren Güney Ege'de güneyli yönlerden, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde 60 ila 80 km/saatte esecek. Kıyı Ege'de ise zaman zaman şiddetli fırtına halinde esecek rüzgarın, 90 ila 120 km/saate ulaşacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesiyle kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tropik fırtına uyarı

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