Ege Yapı'dan 3 projeye 3 fırsat

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Cer İstanbul, ÇamlıYaka Konakları ve Kordon İstanbul projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, Emlak Konut güvencesi ile geliştirdiği Cer İstanbul projesinde 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatıyla ev sahibi yapıyor. Banka kredisi kullanmak isteyenlere ise yüzde 0,99 oran, 120 ay vade imkanı sunuluyor.

Tarihi Yarımada'da, Yedikule sahil hattında, karşısında Adalar, arkasında Yedikule Hisarı manzarası ile Cer İstanbul, bulunduğu lokasyon, az katlı mimarisi ve özel tasarım peyzaj alanları ile dikkati çekiyor. Proje içerisindeki 5 adet 150 yıllık tescilli yapılar restore edilirken, yeni inşa edilen 5 adet yapı ise özgün bir mimari ile tasarlanıyor.

Cer İstanbul'da 1+1'den 6+1'e kadar farklı yaşam alanlarına sahip rezidans daireler, loft ve ticari üniteler, seçkin hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti verecek apart üniteler, restoranlar ve sosyal aktivite alanları bulunuyor. Sadece 127 adet konutun tasarlandığı Cer İstanbul'da satış fiyatları 1 milyon 750 bin TL'den başlıyor.