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Ege Yapı'dan 3 projeye 3 fırsat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Cer İstanbul'dan ev sahibi olmak isteyenler, 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatından faydalanırken, tercihi ÇamlıYaka Konakları olanlar ise yüzde 15'lik indirime ek olarak yüzde 10 KDV indirimi fırsatından yararlanıyor - Kordon İstanbul'da yaşamak isteyenlere 18 ay ödeme olmadan yüzde 15 indirim avantajı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Cer İstanbul, ÇamlıYaka Konakları ve Kordon İstanbul projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, Emlak Konut güvencesi ile geliştirdiği Cer İstanbul projesinde 18 ay ödeme olmadan yüzde 10 indirim fırsatıyla ev sahibi yapıyor. Banka kredisi kullanmak isteyenlere ise yüzde 0,99 oran, 120 ay vade imkanı sunuluyor.

Tarihi Yarımada'da, Yedikule sahil hattında, karşısında Adalar, arkasında Yedikule Hisarı manzarası ile Cer İstanbul, bulunduğu lokasyon, az katlı mimarisi ve özel tasarım peyzaj alanları ile dikkati çekiyor. Proje içerisindeki 5 adet 150 yıllık tescilli yapılar restore edilirken, yeni inşa edilen 5 adet yapı ise özgün bir mimari ile tasarlanıyor.

Cer İstanbul'da 1+1'den 6+1'e kadar farklı yaşam alanlarına sahip rezidans daireler, loft ve ticari üniteler, seçkin hizmetleriyle lüks bir otel hizmeti verecek apart üniteler, restoranlar ve sosyal aktivite alanları bulunuyor. Sadece 127 adet konutun tasarlandığı Cer İstanbul'da satış fiyatları 1 milyon 750 bin TL'den başlıyor.

- Şehrin merkezinde yeşille iç içe

Çekmeköy'de az katlı, yüzde 75 yeşil alanıyla çam ormanlarının yanında, 260 metrekareye varan bahçe kullanımlı ve teraslı evlerden oluşan ÇamlıYaka Konakları'nda ise yüzde 15'lik indirime ek olarak yüzde 10'luk KDV indirimi ve 50 ay sıfır faiz imkanı sunuluyor.

Cadde mağazaları, cafe, restoran ve çok amaçlı spor alanları ve benzeri sosyal alanların yer alacağı ÇamlıYaka Konakları'nda satış fiyatları, 2 milyon 100 bin TL’den başlıyor.

- Kordon İstanbul

Ege Yapı, Cendere Vadisi'nde geliştirdiği ve ilk etap satışlarını tamamlandığı Kordon İstanbul'dan ev sahibi olmak isteyenlere 18 ay ödeme olmadan yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor. Banka kredisi kullanmak isteyenlere ise yüzde 0,99 oran ile 120 ay vade fırsatı veriliyor.

1+0'dan 4+1'e farklı seçeneklerdeki konutların yanı sıra cadde mağazalarının da yer aldığı Kordon İstanbul'da satış fiyatları 570 bin TL'den başlıyor.

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