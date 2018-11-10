İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Kağıthane Kordon İstanbul ve Çekmeköy ÇamlıYaka Konakları projelerindeki daire sahiplerine inşaatın tamamlama aşamalarına göre ödeme planı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, sahip olduğu güçlü finansal yapısı ve bugüne kadar Türkiye'de başarı ile gerçekleştirdiği projelerle hem sektör hem de müşterileri nezdinde kazandığı güven doğrultusunda bir ilke imza atıyor.

Ege Yapı, “Evin Yapıldıkça Öde” kampanyasını İstanbul’un ruhunu yaşatan tüm noktalarına yakın, Levent ve Maslak’a komşu konumda yükselen Kordon İstanbul ve yüzde 75’i yeşil alan olarak tasarlanan ve çam ormanlarının yanı başında, Çekmeköy’de ÇamlıYaka Konakları ile hayata geçiriyor.

Yeni ödeme modeliyle Ege Yapı, yaklaşık 1 milyar TL değerindeki her iki projesini inşa ederken, konut sahipleri de dairelerinin tamamlanma aşamalarına göre belirlenen plan dahilinde dilerse peşin dilerse taksitler halinde ödemelerini yapabilecek.

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- “İnşaat ilerlemesine göre ödeme alternatifi sunuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yenilikçi bir marka olarak özel işlere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti: