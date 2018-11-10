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Ege Yapı'dan "Evin Yapıldıkça Öde" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

Kampanya kapsamında Ege Yapı, Kağıthane Kordon İstanbul ve Çekmeköy ÇamlıYaka Konakları projelerindeki daire sahiplerine inşaatın tamamlama aşamalarına göre ödeme planı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Kağıthane Kordon İstanbul ve Çekmeköy ÇamlıYaka Konakları projelerindeki daire sahiplerine inşaatın tamamlama aşamalarına göre ödeme planı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı, sahip olduğu güçlü finansal yapısı ve bugüne kadar Türkiye'de başarı ile gerçekleştirdiği projelerle hem sektör hem de müşterileri nezdinde kazandığı güven doğrultusunda bir ilke imza atıyor.

Ege Yapı, “Evin Yapıldıkça Öde” kampanyasını İstanbul’un ruhunu yaşatan tüm noktalarına yakın, Levent ve Maslak’a komşu konumda yükselen Kordon İstanbul ve yüzde 75’i yeşil alan olarak tasarlanan ve çam ormanlarının yanı başında, Çekmeköy’de ÇamlıYaka Konakları ile hayata geçiriyor.

Yeni ödeme modeliyle Ege Yapı, yaklaşık 1 milyar TL değerindeki her iki projesini inşa ederken, konut sahipleri de dairelerinin tamamlanma aşamalarına göre belirlenen plan dahilinde dilerse peşin dilerse taksitler halinde ödemelerini yapabilecek.

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- “İnşaat ilerlemesine göre ödeme alternatifi sunuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yenilikçi bir marka olarak özel işlere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul’un her iki yakasında geliştirdiğimiz projelerden Kordon İstanbul ve ÇamlıYaka Konakları yaklaşık 1 milyar TL‘ lik bir değere sahip olacak. Projelerimizi geliştirirken sadece daire planı, otopark, peyzaj gibi fonksiyonları tasarlamıyor, bulunduğu semte katma değer sağlamayı ve ailelerimizin hayatına katacağı yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Halihazırda devam eden ve planlaması süren projelerimiz özgün ve fonksiyonel mimarisi, sosyal ve kültürel olanakları, akıllı mühendislik çözümleri ile sektörde fark oluşturuyor.

Bizler de müşterilerimizden gördüğümüz ilgi ve güçlü finansal yapımız ile yeni yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kampanya ile de finansal gücümüzü kullanarak, kampanya kapsamında müşterilerimize yeni bir alternatif ödeme planı oluşturduk. Her iki projemizde inşaat tamamlanma oranına göre ödeme koşulları hazırladık. Kısacası taşın altına elimizi koyup yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyor, müşterilerimizi en uygun koşullarda güvenli bir şekilde ev sahibi yapmaya çalışıyoruz.”

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- Kordon İstanbul ve ÇamlıYaka Konakları'nda alternatifli ödeme planları

Kordon İstanbul’un birinci etabından ev sahibi olmak isteyenlere sözleşme imzalandığında yüzde 25, kaba inşaat bitince yüzde 30, dış cephe bitince yüzde 15, ince işler bitince yüzde 10 ve teslim sırasında yüzde 20 ödeme imkanı ve ikinci etabından ev sahibi olmak isteyenlere de sözleşme imzalandığında yüzde 15, zemin kata ulaşılınca yüzde 10, kaba inşaat bitince yüzde 30, dış cephe bitince yüzde 15, ince işler bitince yüzde 10 ve teslim sırasında yüzde 20 ödeme fırsatı tanınıyor. Kordon İstanbul, Haziran 2020'de teslim edilecek.

ÇamlıYaka Konakları’ndan ev sahibi olmak isteyenlere sözleşme aşamasında yüzde 15, zemin kata ulaşılınca yüzde 15, kaba inşaat bitince yüzde 20, dış cephe bitince yüzde 15, ince işler bitince yüzde 15 ve teslim sırasında yüzde 20 ödeme planı sunuluyor. ÇamlıYaka Konakları, 2020 yılının aralık ayında tamamlanacak. Her iki projede de ara ödemeler tercihe göre peşin veya taksitler halinde yapılabiliyor.

Ege Yapı, son 4 yılda 1 milyon metrekare üzerinde konut, otel, AVM, eğitim yapısı ve ofis inşaatını başarıyla tamamladı ve teslim etti. Halihazırda devam eden ve planlama aşamasındaki projeleri ile toplamda 2 milyon metrekarelik inşaat alanına ulaştı.

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"Evin Yapıldıkça Öde" Ege Yapı kampanya

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