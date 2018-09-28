Ege'yi vuracak kasırgayı dünya böyle duyurdu

Türkiye'de hafta sonu etkili olacağı bildirilen tropik fırtına dünyada da manşet oldu.
BBC dün yayınlanan hava durumunda tropik fırtınaya detaylı yer verdi.
'NADİR GÖRÜLEN' FIRTINA GELİYOR
BBC hava durumu sunucusu Ben Rich, 'Akdeniz' fırtınasının 1. kategori kasırga potansiyeli taşıması konusunda uyarılarda bulundu. Aslında bu fırtına tipi oldukça nadir görülüyor ve tehlikeli durumlara da neden olabiliyor.
BBC sunucusu Türkiye ve Yunanistan'ın gözde lokasyonlarında tatil yapan vatandaşlarına da uyarılarda bulundu.
FIRTINA AKDENİZ'İN MERKEZİNDE TOPLANMAYA BAŞLADI
Rüzgarın hızının yaklaşık 40 km'ye çıkabileceği ve yağmurun sele dönüşebileceği de uyarılar arasında.
BBC detaylı yer verdiği ve 'Zorba' olarak isimlendirdiği Akdeniz fırtınasının şimdiden harekete geçtiğini, Akdeniz'in merkezinde yağmur bulutları ve şimşeklerin toplanmaya başladığını belirtti.
ZORBA YUNANİSTAN'DA OKULLARI TATİL ETTİ
Daha çok Türkiye'nin batısında Aydın ve Muğla gibi şehirlerde etkili olacak fırtına tehlikeli yüzünü Yunanistan'da şimdiden göstermeye başladı.
Komşuda şiddetli rüzgar ağaçları yerlerinden söktü. Sağanak yağış nedeniyle okullar tatil edilirken pek çok semtte elektrik kesintileri yaşanıyor.
Eski Başbakan'ın mandaları satıldı
2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar
Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev
Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum