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Ege'de 16 sığınmacı hayatını kaybetti

25.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan sahil koruma ekipleri, dün Ege Denizi'nde bir botun daha alabora olduğunu, 16 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ege'de 16 sığınmacı hayatını kaybetti

Yunan Denizcilik Bakanı, insan kaçakçılarını engellemediği gerekçesiyle Türkiye'yi eleştirdi.Yunan sahil koruma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde sığınmacıları taşıyan bir botun batmasıyla 16 sığınmacı hayatını kaybetti. Olayın bu hafta aynı bölgede meydana gelen üçüncü kaza olduğu bildirildi. Sahil koruma ekiplerinin arama ve kurtarma çalışması başlattığı bildiriliyor.

Yunan medyası da dün meydana gelen olaydan sonra şimdiye kadar bir çocuk, üç kadın, 12 de erkek cesedinin denizden çıkarıldığını haber veriyor. Tahminlere göre sığınmacıların bulunduğu teknede 80 kişi vardı. Teknenin Türkiye'den İtalya’ya yola çıktığının tahmin edildiği bildirildi.

Ege Denizi'nde bu hafta üçüncü kaza

Bu olaydan hemen önce Yunan makamları önceki gün meydana gelen başka bir tekne kazası sonrasında 11 sığınmacının boğulduğunu, 90 sığınmacının da kurtarıldığını açıklamıştı. Mültecilerin yer aldığı o teknenin de İtalya’ya doğru yola çıktığı açıklanmıştı.

Bu hafta ilk olarak yine Ege Denizi’nde Çarşamba günü 50 kişinin bulunduğu bir teknenin Bolukendire adası açıklarında battığı, çok sayıda sığınmacının kayıp olduğu haber verilmişti.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis, bölgede yaşanan dramdan insan kaçakçılarını sorumlu tuttu ve "Onlar için insan hayatının önemi yok" dedi. Bakan Plakiotakis, "İnsanları can yeleği olmadan, asgari güvenlik standartlarına bile sahip olmayan teknelere dolduruyorlar" diye konuştu.

Plakiotakis Türkiye'yi eleştirdi

Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis, Yunan televizyonuna verdiği demeçte, yaşanan insanlık dramından Türkiye'yi sorumlu tuttu ve Türkiye'nin insan kaçakçılarını engellemediğini iddia etti.

Yunan sahil güvenlik makamları, son aylarda Türkiye'den 11 bin sığınmacının Ege ve İyon Denizi üzerinden İtalya'ya geçiş yaptığını tahmin ediyor. Kaç kişinin bu tehlikeli yolculukta hayatını kaybettiği ise bilinmiyor.

Ege Denizi üzerinden, Ortadoğu, Afrika ve diğer bölgelerden binlerce sığınmacı her sene Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmak üzere yola çıkıyor. 2015 ve 2016’da bir milyondan fazla sığınmacı Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği topraklarına gelmişti.

AFP, Reuters/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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