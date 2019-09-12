HABER

Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait İHA Bayraktar ve TCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen 3 düzensiz göçmen botunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığını açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Deniz Kuvvetlerimize ait İHA Bayraktar tarafından Azmak Koyu ve Selçuk sahilinde; TCG KARABİGA Karakol Gemisi tarafından ise Müsellim Boğazı güneyinde, 3 düzensiz göçmen botu tespit edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanmaları sağlanmıştır."

Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine ait İHA Bayraktar ve TCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen 3 düzensiz göçmen botunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Kuvvetlerimize ait İHA Bayraktar tarafından Azmak Koyu ve Selçuk sahilinde; TCG KARABİGA Karakol Gemisi tarafından ise Müsellim Boğazı güneyinde, 3 düzensiz göçmen botu tespit edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanmaları sağlanmıştır."

Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı

Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı

Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı

Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacakErdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak
Fotoğraflar // Bakan Kurum: Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattıkFotoğraflar // Bakan Kurum: Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini başlattık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de İETT Genel Müdürlüğü’ne Hamdi Alper Kolukısa atandı

İBB'de bir kritik atama daha

Yerel yönetim mevzuatına ilişkin komisyonda Cengiz Ergün de yer alacak! Cengiz Ergün kimdir?

Erdoğan önerdi! Komisyonda o isim de yer alacak

194 ülkede kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi Fransa'da yakalandı

194 ülkede aranıyordu! Özel kelepçeyle Türkiye'ye getirildi

AYM'den evli erkekle ilişkisi nedeniyle memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

İç çamaşırından çıktı 'haberim yok' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.