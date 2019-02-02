Ege'de bahar havası

Ege Bölgesi'nde ocak ayında etkili olan sağanak ve bulutlu havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle özellikle sahil kenarlarında yoğunluk yaşandı.

İzmir'de hava sıcaklığının 17 dereceye ulaşması ile aileler, sömestr tatilini de fırsat bilerek çocuklarıyla dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti.

Konak Meydanı, Pasaport, Kordonboyu, Karşıyaka ve Bostanlı'da deniz kenarına ve parklara akın eden vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Aydın'da da vatandaşlar, Kuşadası sahili ile İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Didim ilçesinde bazı turistlerin denize girdiği görülürken bazıları da Altınkum Sahili'nde güneşlendi.

