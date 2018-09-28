Ege'de beklenen tropik fırtına

İZMİR (AA) - Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı kentte hazırlıklar sürerken Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri teyakkuza geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede saatteki hızı 100-120 kilometreyi bulan rüzgarın etkili olacağını, metrekareye 75 kilogram yağış düşeceğini açıkladığını, bunun çok yüksek bir etki olduğunu ve yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı bütün birimlerle 2 gündür kriz masası oluşturduklarını anlattı.

Doğa olayını kameralardan takip ettiklerini, böylesi yüksek hızlı rüzgarı engellemenin mümkün olmadığını ifade eden Gökçe, kentte yaşanabilecek hasarları minimize etme üzerine çalıştıklarını aktardı.

Bütün birimlerde izinleri kaldırdıklarını, itfaiyenin su ve sel baskınları, arama kurtarma çalışmalarına karşı hazır olduğunu, bütün pompalar, vidanjörler ve su çekme araçlarının hazır tutulduğunu, İZSU'nun yoğun yağışa müdahale anlamında tüm kanal bakım araçları, tonajlı araçlar ve iş makinalarını hazır tuttuğunu, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ağaç devrilmesi ihtimaline karşı riskli bölgelerde 2 gündür budama çalışması yaptığını dile getiren Gökçe, bazı ağaçlı bölgelerde de çeliklerle sağlamlaştırma çalışması yürütüldüğünü, riskli bölgelerde ise ağaçların kaldırıldığını söyledi.