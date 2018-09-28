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Ege'de beklenen tropik fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

Orta Akdeniz'de oluşan ve pazar günü Ege'de etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle Marmaris'te karada ve denizde hazırlıklar yapılıyor - Kriz masası oluşturan Marmaris Belediyesinde tüm personel hafta sonu görevinin başında olacak - DTO Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı: - "Herkes evine saklanırken bizler teknede dümen başında olacağız"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, pazar günü Ege'de etkili olması beklenen "tropik fırtına" öncesinde karada ve denizde hazırlıklar sürüyor.

Meteorolojik uyarıları dikkate alan turizmci denizciler, hafta sonu günübirlik ve mavi turları iptal etti. Yatların kaptan ve personelleri, cumartesi gece ve pazar günü tropik fırtınayı dümen başında bekleyecek.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik gelişmeler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uyarıldığını, gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi.

Herkesin tedbirli olmasını, uyarı ve önerileri de dikkate almasını isteyen Yüksel, "Emniyet, belediye, sahil güvenlik, tarım orman, muhtarlar ve turistik tesislere kadar duyurular yapıldı. Bütün kurum ve kuruluşların bilgi sahibi olup tedbirler alması için görevlendirmeler yapıldı. Gelişmeleri takip edip bilgi akışını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın tedbirli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ise hafta sonu bütün personelin görevinin başında olacağını belirtti.

Belediye bünyesinde kriz masası oluşturduklarını aktaran Acar, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız, fırtınayla ilgili bilgi almak ve acil durum bildirmek üzere 153 veya 412 13 69 numaralı telefonlardan belediyemize ulaşabilecektir. Ayrıca internet bağlantılarının çalışıyor olması durumunda 0850 888 48 48 nolu WhatsApp numaramızdan da bilgi alışverişinde bulunabilirler. Marmaris'te bugüne kadar 108 kilometre hıza kadar fırtına olduğu biliniyor. Beklenen 120 kilometre. Dere yatakları ile su kanallarının temizliklerinin yanı sıra şiddetli fırtınada zarar görme olasılığına sahip bölgelerde inceleme çalışmalarını sürdürüyoruz."

Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı da denizcilik kariyerinde, ilk defa böyle yüksek düzeyde uyarıya şahit olduğunu aktardı.

Bütün denizcilere gerekli uyarıları yaptıklarını anlatan Bağlı, "Bir yat kaptanı olarak personelimle birlikte teknemde fırtına öncesi hazır bekleyeceğiz. Yaklaştığı zaman Marmaris Yıldız Adası altında korunaklı yerlerde teknemizi muhafaza edeceğiz. Diğer bütün denizcilerimize, cumartesi öğleden sonra kendilerini emin hissedebilecekleri koylarda, körfezlerde korumalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk defa böyle bir şey yaşayacaklarını belirten Bağlı, şöyle devam etti:

"İnşallah kimseye zarar gelmeden, bölgemize uğramadan atlatırız. Herkes evine saklanırken bizler teknede dümen başında olacağız. Fırtınayı teknede bekliyor olacağız. Denizcilikte 'gemisini kurtaran kaptan' tabiri vardır. Gerçekten birileri kaptansa, gemisini kurtarmak mecburiyetinde. Bunun için de teknesini beklemek zorunda. Teknesini en emniyetli şekilde korumak zorunda. Bu, olmazsa olmazımız."

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