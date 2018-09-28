Ege'de beklenen tropik fırtına

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtına nedeniyle Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde cumartesi ve pazar günleri teknelerin denize açılması yasaklandı.
Olası tropik fırtına sebebiyle Kuşadası ve Didim ilçelerinde kaymaklıklar öncülüğünde kriz merkezinde koordinasyon toplantısı yapıldı.
Toplantıda alınan karar doğrultusunda, cumartesi ve pazar günleri teknelerin denize açılması yasaklandı. Öte yandan, tüm teknelerin marinaya demirlemesine de izin verildi.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kriz masası oluşturduklarını, bu kapsamda tüm kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi.
Oluşabilecek fırtına dolayısıyla tüm önlemleri aldıklarını aktaran Türköz, "Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye gibi ilgili tüm kurumlarımızla gerekli önlemleri aldık. Umuyoruz ki hafta sonunu en zararsız şekilde geçiririz. Denizde oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı da cumartesi ve pazar günleri teknelerin denize açılması şimdilik yasaklandı." dedi.
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