Ege'de beklenen tropik fırtına

İZMİR (AA) - Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri, 2 Ekim'e kadar kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İtalya ile Yunanistan arasında yer alan İyon Denizi üzerinden meteorolojik uyarılara göre hafta sonu bir kasırga yaşanacağı, bundan da Türkiye'nin ve İzmir'in etkileneceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, alınan tedbirlerle ilgili şunlar kaydedildi:
"Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin izinleri 2 Ekim'e kadar iptal edildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerekli araç ve gereç hazırlanarak, personelin donanımlı olarak hazır bulunması sağlanacaktır. Güçlü fırtınanın elektrik hatları ile haberleşme sistemlerini etkileyebileceği düşünüldüğünden ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alarak hazır olacaktır. Olması muhtemel su taşkınlarına karşı, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar tarafından gerekli tedbirleri alarak hazırlıklı olacaktır."
Açıklamada, kıyı kesiminde yaşayanların kıyıdaki teknelerini karaya çekmesi, balkon ve çatılarda sabitlenmemiş tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaların güvenli hale getirilmesi, kapı, pencerelerin emniyetli şekilde bağlanması, araçların varsa garaja, yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzağa park edilmesi, muhtemel fırtına sırasında içeride kalınması, dışarı çıkıldığında da bina ve ağaçlardan uzak durulması istendi.
Fırtınaya maruz kalınan yollarda özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması, gerekli olmadığı müddetçe yolculuk yapılmaması önerilen açıklamada, olması muhtemel fırtına sonrası yere düşen ya da sallanan elektrik veya telefon kablolarına dokunulmaması uyarısında bulunuldu.
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