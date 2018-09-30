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Ege'de beklenen tropik fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer: "Şehir merkezi ve kıyı şeridinde, bir fırtınada uçabilecek bütün tanıtım stantları ve reklam bilboardlarını tedbir amaçlı kaldırdık. Personellerimizi 24 saat nöbetleşe olarak hazır tutuyoruz"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Orta Akdeniz'de oluşan ve Türkiye'nin batı kıyılarında etkili olması beklenen tropik fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tüm önlemler alındı.

Büyükşehir ve Ayvalık belediyelerinin ekipleri, kentte oluşabilecek yoğun yağıştan dolayı altyapı ve kanalizasyon temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Fırtınaya karşı önlem alan balıkçılar, Balıkhane mevkisindeki sandal ve teknelerini iplerle kıyıya bağlarken, adalara tur düzenleyen vapurlar da seferlerine ara verdi.

Vatandaşlar da olası fırtınada hasarı azaltmak için evlerinin camlarını panjurlarla kapattı, çoğu esnaf ise iş yerini açmadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları 4 gündür konuyla ilgili uyardıklarını söyledi.

Su kanalları ve menfezlerle ilgili de gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Gencer, "Şehir merkezinde ve kıyı şeridinde bir fırtınada uçabilecek bütün tanıtım stantları ve reklam bilboardlarını tedbir amaçlı kaldırdık. Personellerimizi 24 saat nöbetleşe olarak hazır tutuyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir önlemler tropik fırtına

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