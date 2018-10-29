Ege'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Burhan CEYHAN- Ramazan ÇETİN- Cemil SEVAL- Cavit AKGÜN- Feyzi DAVULCU/ AYDIN, DENİZLİ, MANİSA, MUĞLA, UŞAK, (DHA)- EGE Bölgesi'ndeki birçok ilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak'ta düzenlenen törenler valilerin makamlarında tebrikleri kabulü ile başladı. Ardından meydanlarda, halkın katılımıyla törenler yapıldı.

Valilerin belediye başkanları ve garnizon komutanlarıyla birlikte halkı selamlamalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ege'de coşkuyla kutlandı.

AYDIN'DA EFELERDEN ZEYBEK GÖSTERİSİ

Aydın'da Vali Yavuz Selim Köşger'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında İstasyon Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun da yer aldığı protokol üyeleri, vatandaşları ve öğrencileri selamladı. Vali Köşger, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından öğrenciler, 29 Ekim için hazırladıkları şiirlerini okudu. Programda ayrıca, okullarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu spor, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereye giren öğrencilere, Vali Köşger tarafından ödülleri verildi. Kutlamalarda sahne alan efeler ise, zeybek gösterisi sundu. Cumhuriyet Bayramı, öğrencilerin ve askerlerin bando eşliğinde yaptığı geçit töreniyle sona erdi. Törene CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül de katıldı.

DENİZLİ'DE YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Denizli'de Vali Hasan Karahan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karahan, Albay Öztürk ve Başkan Zolan, askeri araca binip halkı selamladı, bayramını kutladı. Valilik önündeki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Vali Karahan, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Öğrenciler, 29 Ekim için hazırladığı şiirleri okudu ve düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, protokol üyelerince ödüllendirildi. Geçen yıllara oranla, katılımın daha fazla olduğu görülen kutlamalar geçit töreni ile sona erdi.

PAPAĞAN 'SULTAN' İLGİ ÇEKTİ

Kutlama törenlerini izlemeye gelen vatandaşlardan Ahmet Kıvılıcım'ın sırtında taşıdığı 'Sultan' isimli papağan ilgi çekti. Papağan Sultan'ın ağzıyla Türk bayrağı tuttuğunu görenler, cep telefonlarına sarıldı.

MANİSA'DA DA COŞKUYLA KUTLANDI

Cumhuriyet Bayramının 95'inci yıldönümü, Manisa'da da coşkuyla kutlandı. Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesi sonrasında Hükümet Konağı önünde, kutlama töreni düzenlendi. Vali Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 1'inci Komando Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na ait tören aracında halkı selamladı. Valilik binası önünde süren törende, şehitler için saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Vali Güvençer, bir konuşma yaptı. Vali Güvençer ve Başkan Ergün'ün dışında törene, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile askeri erkan da katıldı. Tören, askeri araç ve birliklerin de yer aldığı geçit töreniyle son buldu.

MUĞLA'DA HALK OYUNU GÖSTERİSİ

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı. Kutlamalar, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra, Atatürk Stadyumu'na geçildi. Vali Vekili Fethi Özdemir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, yürüyerek halkı ve törene katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Vekili Özdemir bir konuşma yaptı. AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Gökcan'ın da katıldığı törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından tekvando ile güreş, Menteşe Belediye Başkanlığı folklor ekibince halk oyunu gösterisi sundu. Menteşe Mehter Takımı da kutlamalarda yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.

UŞAK'TA DA KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ

Uşak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlamaların adresi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı oldu. Öncesinde Uşak Valisi Salim Demir'in makamında, tebrikleri kabulüyle program başladı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törene geçildi. Kent protokolünün dışında sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir topluluk, törene ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Demir konuşma yaptı. Program öğrencilerin halk oyunu gösterileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi, şiirlerin okunması ve geçit töreni ile sona erdi.

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