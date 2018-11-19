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Ege'de göçmen kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

EGE Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 kaçak göçmenin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan ve denizden kurtarma operasyonu başlattı.

İZMİR, (DHA) - EGE Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 kaçak göçmenin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan ve denizden kurtarma operasyonu başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, bir grup kaçak göçmenin Yumurta Ada'da mahsur kaldıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, adada mahsur kalan 40 kaçak göçmenin kurtarılması için 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik botuyla operasyon başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "19 Kasım 2018 tarihinde saat 03.52'de Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen tarafından, ada üzerinde yaklaşık 40 kişilik bir grup halinde mahsur kaldıkları ve yardım taleplerinin olduğu bildirilmiştir. Yapılan konum sorgulaması neticesinde, ihbar mevkiinin Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Yumurta Ada civarı olduğu tespit edilmiş ve görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik botu tarafından arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır" denildi.

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