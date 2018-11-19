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Ege'de göçmen kurtarma operasyonu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

CUNDA'YA GETİRİLDİLER Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Yumurta Adası'nda mahsur kalan ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan, çoğu Afganistan uyruklu, 13'ü çocuk, 14'ü kadın, 17'si erkek toplam 44 kaçak göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na getirildi.

Ege'de göçmen kurtarma operasyonu (3)

CUNDA'YA GETİRİLDİLER
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Yumurta Adası'nda mahsur kalan ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan, çoğu Afganistan uyruklu, 13'ü çocuk, 14'ü kadın, 17'si erkek toplam 44 kaçak göçmen, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na getirildi. 2 Sahil Güvenlik botuyla adaya getirilen kaçak göçmenler, ekipler tarafından sahile alındı. Komutanlık önünde hazır bekletilen sağlık görevlileri, sağlık sorunu olan göçmenlere ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu kötü olan kaçakların hastaneye götürüleceği öğrenildi.
Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Ayvalık İlçe Komutanlığı'na götürülecek. Göçmenler, İstanbul'dan Ayvalık'a geldiklerini, lastik botla Midilli Adası'na gitmek üzere yola çıktıktan sonra kuvvetli rüzgar nedeniyle Yumurta Adası'na sığınmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kaçak göçmenler, gece soğukta ateş yakarak, ısındıklarını söyledi.

Kadir AYDINIŞIK/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

Ege'de göçmen kurtarma operasyonu (3)Ege'de göçmen kurtarma operasyonu (3)Ege'de göçmen kurtarma operasyonu (3)Ege'de göçmen kurtarma operasyonu (3)

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