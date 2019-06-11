Ege’de Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 7 Ölü

Ayvalık’ta yola çıkan göçmen teknesi Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında alabora oldu. İkisi çocuk 7 göçmen yaşamını yitirdi, 57 göçmen kurtarıldı.

Yunanistan sahil güvenliği, Ege’nin doğusunda yaşanan olay üzerine arama kurtarma çalışmalarına başladı. 57 göçmene sağ ulaşılırken, kıyıya çekilen ve şuuru kapalı 7 göçmenin daha sonra öldüğü bildirildi. Teknedeki göçmen sayısının doğrulanması üzerine üzerine çalışmalara son verildi.

2015’te başlayan mülteci krizi nedeniyle Türkiye kıyılarından Yunan adalarına kaçak giriş hız kazanmış, iki yılda bir milyondan fazla mülteci Yunanistan’a giriş yapmıştı.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı verilerine göre Midilli adasına 2017 yılında 12 bin 862 göçmen ulaştı, 2018’de resmi rakam 14 bin 882’yi buldu

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2018 yılında Ege Denizi’nde 174 göçmen yaşamını yitirdi.

