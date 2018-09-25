Ege'de hava sıcaklıkları azalacak

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıkları yarından itibaren 5 ila 12 derece azalacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenen bölgenin kuzeyinde (Balıkesir-Çanakkale) hava sıcaklıkları bugün 8-12 derece, çarşamba günü ise bölgenin geri kalan illerinde (İzmir-Manisa-Aydın) 5 ila 8 derece düşecek.

Yağışlar salı ve çarşamba günü Çanakkale'nin kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in merkez ve kuzey ilçelerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İzmir'de, salı ve çarşamba günü kuzeyden kuvvetli esecek rüzgarla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak, çarşamba günü sıcaklık 10 derece azalarak 23 dereceye kadar düşecek.

Rüzgar bugün ve yarın bölgenin özellikle orta ve kuzeyi ile kıyı hattında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenen ani ve hissedilir değişimler nedeniyle meydana gelebilecek sağlık sorunları, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi sıkıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

