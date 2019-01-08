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Ege'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Denizli-Antalya yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Manisa'da güzel manzaraların oluştuğu Spil Dağı'nda yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

DENİZLİ/MANİSA (AA) - Ege'de kar yağışı ve buzlanma, özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor.

Denizli'de gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Acıpayam, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Çalışmalarda, 18 greyder, 14 kar bıçağı, 15 kepçe ve 3 loder kullanılıyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle Denizli-Antalya yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Özellikle Cankurtaran mevkisinde buzlanmanın etkisiyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bağbaşı Mahallesi Kelleci Kardeşler mevkisinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, tır ve çekicilerle kış lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

- Spil Dağı beyaz örtüsüyle büyüledi

Manisa'da da bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda karın 50 santimetre kalınlığa ulaşması, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Milli parka hafta içi olmasına rağmen Manisa ve İzmir'den gelenler ilgi gösterdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, başta yılkı atları olmak üzere kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakıyor.

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kar Karayolu karla mücadele ulaşım

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