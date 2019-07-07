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Ege'de leylekler için bin 390 yuva yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nde göç yollarındaki elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin nüfuslarının devamlılığını sağlamak amacıyla çalışma yürütülüyor - Bu kapsamda, elektrik direklerinin yaklaşık 1,5 metre üzerinde oluşturulan platformlara bin 390 yuva kuruldu - ADM-GDZ Elektrik Dağıtım Kurumsal İletişim Müdürü Fatma İyilikçi: - "Projemizi 10'uncu yılında devam ettirmek gurur kaynağı. Bu özel projeyle her yıl 13 bin leyleğe yuva oluyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde leyleklerin akıma kapılıp telef olmasını önlemek amacıyla, göç yollarındaki elektrik direklerinin 1,5 metre üzerinde platform oluşturularak bin 390 yuva yapıldı.

Bereket Enerji Grubuna bağlı olarak bölgedeki 5 ilde faaliyet gösteren ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerince, göç yollarındaki elektrik direklerine yuva yapan leyleklerin nüfuslarının devamlılığını sağlamak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği iş birliğiyle 10 yıldır "Leyleklere Yeni Yuva Projesi" yürütülüyor.

Projeyle, elektrik direklerinin üzerinde oluşturulan platformlarda, kuşlar için özel yuva kuruluyor. Yapılan bin 390 yuvada ise 12 bin 195 leylek misafir ediliyor.

- "Leylek ölümlerinin önüne geçtik"

ADM ve Gediz Elektrik Dağıtım Kalite ve Kurumsal İletişim Müdürü Fatma İyilikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 10. yılında, çalışmalara ilk başladıkları Avşar köyünde yeni leylek yuvaları kurduklarını söyledi.

İyilikçi, "Projemizi 10'uncu yılında devam ettirmek bizim için gurur kaynağı. Bu özel projeyle, her yıl 13 bin leyleğe yuva oluyoruz. Göç mevsimlerinde elektrik çarpması nedeniyle yaşanan leylek ölümlerinin önüne geçtik." diye konuştu.

Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş ise leyleklerin uzun yıllardır elektrik direklerine yuva yaptığını dile getirdi.

Kuşların zaman zaman akıma kapılarak telef olduğunu belirten Onmuş, "Bu yapay platformlarla leyleklerin yuvalarını direklerin üzerinden 1,5 metre yukarıya alıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik direği leylek Yuva

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