Ege'de pamukta 188,6 bin ton rekolte bekleniyor

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde yeni pamuk üretim sezonunda 188 bin 589 ton rekolte bekleniyor.

İzmir Ticaret Borsasında (İTB) düzenlenen basın toplantısında İTB, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetkilileri tarafından yapılan arazi verim çalışmalarının ardından ortaya çıkan 2018-2019 sezonu pamuk rekoltesi sonuçları açıklandı. Buna göre, Ege Bölgesi'nde pamukta 188 bin 589 ton rekolte bekleniyor.

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, sanayileşmenin lokomotifi olan tekstil ve konfeksiyonun, dış ticaretin de bel kemiği olduğunu söyledi.

Tekstilin ham maddesi pamuğun üretiminde son yıllarda artış yaşandığına işaret eden Kocagöz, "Bu gelişmede ilgili bakanlıklarımızın ve sektör temsilcilerinin önemli katkısı oldu. Bu yıl da ekim alanlarında önemli artış yaşadık. Ancak iklim koşullarının etkisi ile tarla verimleri geçen senenin altında kaldı. Eğer verim miktarları beklediğimiz gibi olsaydı yüksek bir üretim artışı bizleri bekliyordu." dedi.