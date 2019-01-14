Ege'de sıcaklıklar düşecek

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde yarın sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge, Balkanlar'dan gelen yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girdi.

Bölge geneli bugün sağanak yağışlı geçecek.

Yarın ise sıcaklıkların, önce kuvvetli sağanak, zamanla kuzeyden esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle bölge genelinde 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur, kuzey kesimleri ile yüksek kısımlarında kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

- Yağış miktarı

Öte yandan, son 4 günde Manisa'da metrekareye 214,2, İzmir'de 184,1 kilogram yağış düştü.

Bölgede bu sürede en fazla yağışı, metrekareye 266,4 kilogramla İzmir'in Kemalpaşa ilçesi aldı. Kemalpaşa'yı 260,9 kilogramla Bayındır, 258,4 kilogramla Buca ilçeleri takip etti.

