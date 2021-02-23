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Ege'de taciz gerginliği

23.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Ege'de taciz gerginliği

Türkiye, Ege sularında araştırma yapan TCG Çeşme gemisinin Yunan jetleri tarafından taciz edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "gerekli karşılık verildi" derken, Yunanistan suçlamaları geri çevirdi.Türkiye'nin Ege Denizi'ne araştırma gemisi göndermesinin ardından Yunanistan'ın bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme araştırma gemisini taciz ettiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16'nın kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme araştırma gemisini taciz ettiğini söyledi. Akar, "Maalesef Yunanlı komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri bu. Dolayısıyla bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi" dedi.

TBMM'de milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Akar, olayın dün meydana geldiğini söyledi. Akar, "Bizim oradaki yaptığımız çalışma depremle alakalı bilimsel teknik bir çalışma. Daha önce de Yunan komşularımızın kendi aralarında yaptığı bir çalışma. Biz de kendi alanımızda kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını hep birlikte görüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız. Uluslararası hukuka uyulmasından yanayız. Maalesef zaman zaman bu hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız belli, kararımız belli, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin endişesi olması" diye konuştu.

Yunanistan suçlamaları reddetti

Bir Yunan Savunma Bakanlığı yetkilisi Türkiye'nin taciz suçlamalarını geri çevirdi. Yetkili, "Yunan jetleri Türk gemisini asla taciz etmedi" dedi.

Ne olmuştu?

DHA'nın haberine göre, Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

TCG Çeşme Araştırma Gemisi'nin yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar Kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapması planlanıyor.

Türkiye ile Yunanistan ilk turu 2002'de yapılan ve 2016'da kesilen istikşafi görüşmeleri 25 Ocak'ta yeniden başlatmıştı.

DHA,Reuters, DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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