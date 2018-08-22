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Ege'de Türk balıkçılardan taciz ve plastik mermi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 18:48 | Son Güncelleme

AYDIN'dan denize tekneyle açılan balıkçılar, Yunan askerlerinin silah çekip tacizde bulunduğunu iddia etti.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - AYDIN'dan denize tekneyle açılan balıkçılar, Yunan askerlerinin silah çekip tacizde bulunduğunu iddia etti. Yunan Sahil Güvenlik botlarını görüntüleyen balıkçılar benzer durumun sık sık yaşandığını söyledi.

Didim iskelesinden önceki gün açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta, uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı. Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntü çekildiğini gören asker, silahını indirdi. Balıkçılar, yasak bölgede olmadıklarını kanıtlamak için teknedeki koordinatları gösteren cihazı da görüntüledi. Yunan askerleri yaklaşık bir saat boyuncu balıkçılara sözlü ve el hareketleriyle tacizde bulundu. Uluslararası sulardan Türk sularına giren balıkçılara, burada da taciz devam etti. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

PLASTİK MERMİ İDDİASI

Aynı bölgeye ağ atan başka bir balıkçı ise Yunan Sahil Günvenlik botundan plastik mermi ile sıkıldığını iddia etti. Teknesinin bu merminin isabet etmesi sonucu camlarının kırıldığını öne süren balıkçı o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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