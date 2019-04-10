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Ege'de yağış bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

Batı Ege'de "nisan ayı uzun yıllar yağış ortalaması"na ilk 10 günde ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir ve Çanakkale'de, "nisan ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması"na bu yıl nisan ayının ilk 10 gününde ulaşıldı.

AA muhabirinin Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Ege Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan hava sistemi nedeniyle bazı illerde metrekareye 40 kilogramdan fazla yağış düştü.

"Uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması" metrekareye 46,4 kilogram olan İzmir'e, son 48 saatte 40,9 kilogram yağış düştü.

Bu ayın ilk 10 günündeki toplam yağış miktarı 46,2'ye ulaşan kent, uzun yıllar ortalama yağış miktarına 10 günlük sürede ulaştı.

Bölgede son 48 saatte en fazla yağış 46,2 kilogram ile Manisa'ya düştü. Çanakkale 40,8, Aydın 35,5, Balıkesir ise 11,7 kilogram yağış aldı.

Bu ayın ilk 10 gününde 45,6 kilogram yağışın düştüğü Çanakkale de 45,8 kilogramlık uzun yıllar ortalamasını yakaladı.

Bölgede bugün havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa ve Aydın'da il genelinde, Balıkesir'in merkez ve batısında, Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) olması, yağışların gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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