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Ege'de yağış uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Ege Bölgesi'nde yağış uyarısında bulundu.

Ege'de yağış uyarısı

İZMİR, (DHA) - METEOROLOJİ, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Ege Bölgesi'nde yağış uyarısında bulundu. Özellikle İzmir ve Aydın'da yarın etkisini gösterecek olan yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege'de yeni haftada salı gününden itibaren yağış bekleniyor. Yarından itibaren İzmir ve Aydın illerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışın yer yer kuvvetli olacağı bildirilirken olası sel riskine karşı vatandaşlar uyarılarıldı. Yağışların özellikle sabah saatlerinde Seferihisar, Selçuk sahil bandında kuvvetli olması beklenirken Menderes, Bayındır, Torbalı hattında da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir ve Aydın'da yarın başlayacak yağmur çarşamba öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Yağışlı sistemin daha sonra iki şehri de terk edeceği tahmin ediliyor.

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Ege'de yağış uyarısıEge'de yağış uyarısı

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