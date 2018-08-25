Ege'de yasa dışı geçişle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde lastik botla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde Sahil Güvenlik uçağı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik deniz ekibi tarafından durdurulan bottaki 15 Suriye, 3 Eritre, 1 Somali, 8 Orta Afrika, 1 Mali, 2 Sierra Leone, 8 Kongo, 3 Angola ve 10 Filistin uyruklu toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu önlerinde de lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Lübnan uyruklu 1 kişiyi yakaladı.
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