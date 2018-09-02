Ege'de yasa dışı geçişle mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, Salihleraltı mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botunun denizde tedbir alması sonrası düzensiz göçmenler karaya çıktı.
Durumun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine 7 Irak, 6 Suriye ve 3 Filistin uyruklu toplam 16 düzensiz göçmen karada yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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