HABER

Ege'de yasa dışı geçişle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı, Salihleraltı mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botunun denizde tedbir alması sonrası düzensiz göçmenler karaya çıktı.

Durumun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine 7 Irak, 6 Suriye ve 3 Filistin uyruklu toplam 16 düzensiz göçmen karada yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyorSon dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen göçmen Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 6 ölü, 20 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 6 ölü, 20 yaralı

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Son dakika! Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

İstanbul'daki şarbon vakalarıyla ilgili Bakan Koca'dan son dakika açıklama

İstanbul'daki şarbon vakalarıyla ilgili Bakan Koca'dan son dakika açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: İstanbul'da 100 bin vatandaşımız dolandırıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: İstanbul'da 100 bin vatandaşımız dolandırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.