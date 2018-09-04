Ege'de yasa dışı geçişle mücadele

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 33 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botla giden kişiler olduğunu belirledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüyle ortak yürütülen operasyonda botta bulunan 14 Irak, 13 Afganistan ve 6 Suriye uyruklu toplam 33 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Suriyeliler bu kez geri dönmemek üzere gidiyor
Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?
HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
GTA oyunu değil, gerçek! Teksas'ta nefes kesen görüntüler
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!
Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!
A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum