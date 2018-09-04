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Ege'de yasa dışı geçişle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 04:45 | Son Güncelleme

Kuşadası açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 yabancı uyruklu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 33 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botla giden kişiler olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüyle ortak yürütülen operasyonda botta bulunan 14 Irak, 13 Afganistan ve 6 Suriye uyruklu toplam 33 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Aydın düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı

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