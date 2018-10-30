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Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 23:54 | Son Güncelleme

İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili Bademli açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Filistin, 14 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Dikili Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dikili göçmen Sahil Güvenlik

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