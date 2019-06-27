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Ege'de yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ve Çeşme ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde 146 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 146 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Karaada kıyılarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11'i Yemen, 6'sı Senegal, 3'ü Orta Afrika, 1'i Filistin ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili'nin Bademli kıyıları açıklarında durdurulan botta ise 18'i Suriye, 16'sı Kongo, 11'i Orta Afrika, 2'si Filistin, 1'i Somali, 1'i Kamerun uyruklu 49 düzensiz göçmene ulaşıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de iki ayrı operasyonda 30'u Suriye, 37'si Kongo, 6'sı Kongo, 1'i Orta Afrika ve 1'i Filistin uyruklu 75 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İzmir ve Aydın Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen operasyon Sahil Güvenlik yasa dışı göç

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