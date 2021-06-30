Ege'deki Yunan adalarında sığınmacı sayısı düştü

Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarındaki sığınmacıların sayısı 7 bin 700 olarak açıklandı.Doğu Ege’deki Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısı düşüyor. Yunanistan Göç Bakanlığı Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarında bulunan sığınmacıların sayısını yaklaşık 7 bin 700 olarak açıkladı. Nisan 2020’de bu adalarda bulunan sığınmacıların sayısı yaklaşık 40 bindi.

Sayının düşmesinde birçok neden rol oynuyor. Yunanistan geçen aylarda iltica başvurusunun kabul edilme ihtimali yüksek olan sığınmacıları anakaraya nakletti. Türkiye’den Yunanistan’a düzensiz yolla geçiş yapan sığınmacıların da sayısının düştüğü belirtiliyor. Ayrıca Atina deniz sınırındaki kontrolleri de sıkılaştırdı.

Yunanistan'a sığınmacıları geri itme suçlaması

İnsani yardım örgütleri Yunan hükümetine sığınmacıları Ege Denizi üzerinde yasadışı bir biçimde geri itme suçlaması yöneltiyor. Hükümet ise bu suçlamayı geri çevirerek Avrupa sınırlarının insan hakları ihlalleri yapılmaksızın gözetim altında tutulduğunu ileri sürüyor.

Adalardaki sığınmacıların büyük çoğunluğu Midilli’deki Kara Tepe kampında yaşıyor. Çadırlarda kalan sığınmacıların sayısı yaklaşık 4 bin 700 olarak ifade ediliyor. Kampın toplam kapasitesi ise yaklaşık 8 bin olarak açıklandı. Sakız adasında ise bin kişilik kampta 410 sığınmacının bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık bin 400 sığınmacının yaşadığı Sisam adasında da durumun iyileştiği kaydedildi. İstanköy ve İleryoz adalarında sığınmacı sayısının toplam 144 olarak ifade edildi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, yaklaşık üç hafta önce yaptığı açıklamada Somali, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş vatandaşlarının Türkiye üzerinden gelmeleri halinde iltica başvurusunu kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

dpa / EC, AÜ

Deutsche Welle Türkçe

