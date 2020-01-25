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Ege'den Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:09 | Son Güncelleme

Ege'den Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa ve Aydın'da, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyaları başlatıldı, Manisa'dan da bölgeye arama kurtarma ekibi gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince başlatılan kampanyada İzmirliler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yardımlar Şube Müdürlüğünde oluşturulan yardım toplama birimine battaniye, uyku tulumu, bot, mont, çorap, giysi, el feneri, bebek bezi ve kuru gıdadan oluşan yardımlarını ulaştırıyor.

Kampanya kapsamında şu ana kadar 500 battaniye, içinde zeytin, zeytinyağı, bal, pirinç olan 500 kuru gıda paketi, çocuklar için mont ve bot yüklü yardım tırının yarın sabah bölgeye hareket etmesi bekleniyor.

Yardımlarla ilgili 0232. 2934597 numaralı telefon hattından bilgi alınabileceği bildirildi.

- Aydın

Aydın'da, Germencik Belediyesinin çalışmasında ise Merkez Kültürevi ve Ortaklar Mahallesi Giyim Bankası'ndaki noktalara vatandaşlar, giysi, battaniye, su, ilaç, bebek bezi ve kuru gıda bırakıyor.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Soğuk hava nedeniyle önceliklerinin giyim ve battaniye olduğunu aktaran Öndeş, toplanan yardımları kısa zamanda bölgeye ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

- Manisa'dan arama kurtarma ekibi ve ayni yardım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra erzak ve ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdiklerini kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ergün, "Arama kurtarma ekiplerimizi hızla Elazığ'a yönlendirdik. Elazığlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Germencik Belediyesinden Deprem Bölgesine Yardım Kampanyası

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