Ege'den Yunan ana karasına mülteci nakli hızlanıyor

Yunanistan en son 9 aylık bir bebeğin susuzluk nedeniyle öldüğü adalardaki yoğunluğu azaltmak için ana karaya geçişleri hızlandırdı.Türkiye’den Yunan adalarına sığınmacı geçişleri azalmadan sürüyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 730 kişi Türkiye’nin Ege kıyılarından botla Yunan adalarına geçiş yaptı. Yunan sahil güvenlik birimleri ve Avrupa sınır koruma ajansı Frontex de 658 göçmeni Ege Denizi üzerinde kurtararak Yunan adalarındaki göçmen kayıt merkezlerine getirdi. Yunan resmi kanalı ERT ve yarı resmi haber ajansı ANA-MPA söz konusu sayıları Yunan sahil güvenlik makamlarından aldıkları bilgilere dayandırdı.

Adalardaki yoğunluğu azaltmaya çalışan Yunanistan, ana karaya mülteci nakillerini hızlandırdı. Yunanistan’ın göç ve ilticadan sorumlu makamları Pazartesi günü 179 göçmeni daha ana karaya nakletti. Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda şu anda yaklaşık 36 bin sığınmacının ikamet ettiği belirtiliyor. Kampların kapasitesinin ise sadece 6 bin 200 olduğu, ada üzerindeki küçük kamp ve barınaklarda ise yaklaşık bin 500 kişinin kaldığı kaydediliyor. Yıl sonuna kadar Yunan makamları 20 bin mülteciyi ana karaya taşımayı hedefliyor.