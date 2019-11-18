HABER

Ege'den Yunan ana karasına mülteci nakli hızlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

Türkiye’den Yunan adalarına son üç günde 730 sığınmacı geçti.

Yunanistan en son 9 aylık bir bebeğin susuzluk nedeniyle öldüğü adalardaki yoğunluğu azaltmak için ana karaya geçişleri hızlandırdı.Türkiye’den Yunan adalarına sığınmacı geçişleri azalmadan sürüyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 730 kişi Türkiye’nin Ege kıyılarından botla Yunan adalarına geçiş yaptı. Yunan sahil güvenlik birimleri ve Avrupa sınır koruma ajansı Frontex de 658 göçmeni Ege Denizi üzerinde kurtararak Yunan adalarındaki göçmen kayıt merkezlerine getirdi. Yunan resmi kanalı ERT ve yarı resmi haber ajansı ANA-MPA söz konusu sayıları Yunan sahil güvenlik makamlarından aldıkları bilgilere dayandırdı.

Adalardaki yoğunluğu azaltmaya çalışan Yunanistan, ana karaya mülteci nakillerini hızlandırdı. Yunanistan’ın göç ve ilticadan sorumlu makamları Pazartesi günü 179 göçmeni daha ana karaya nakletti. Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda şu anda yaklaşık 36 bin sığınmacının ikamet ettiği belirtiliyor. Kampların kapasitesinin ise sadece 6 bin 200 olduğu, ada üzerindeki küçük kamp ve barınaklarda ise yaklaşık bin 500 kişinin kaldığı kaydediliyor. Yıl sonuna kadar Yunan makamları 20 bin mülteciyi ana karaya taşımayı hedefliyor.

9 aylık bebek susuzluktan öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü 16 Kasım tarihinde Twitter hesabı üzerinden Midilli’de 9 aylık bir bebeğin susuzluktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada “Birkaç gün önce Moria kampında 9 aylık bir bebeğin şiddetli susuzluktan öldüğü Midilli’deki yerel hastane tarafından bize doğrulandı. Bu yeni trajediden ötürü perişan olduk” denildi. Sınır Tanımayan Doktorlar açıklamasında “Çocuklar Yunanistan’da Avrupa’daki dehşet verici koşullar ve yeterli bakım eksikliği nedeniyle ölüyor. Moria’da bugün yaklaşık 15 bin kişi kapana kısılmış durumda, bunların 5 bini reşit olmayanlar. Onlar bu cehennemden hemen çıkartılmalı” ifadelerine yer verildi. ANA-MPA konuyla ilgili haberinde ölen bebeğin Kongo vatandaşı olduğunu ve 10 Kasım tarihinde sağlık merkezinde doktor tarafından muayene edildiğini geçti. Doktorun dehidrasyon nedeniyle Midilli hastanesine sevk ettiği bebek yolda hayatını kaybetti.

DW, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadıİran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı
KKTC'den sert çıkış: Rumlar silahlanırken, Türkiye'nin garantörlüğü sorgulanıyorKKTC'den sert çıkış: Rumlar silahlanırken, Türkiye'nin garantörlüğü sorgulanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisten öğrencilere sert müdahale

Polisten öğrencilere sert müdahale

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

Evo Morales: Her an Bolivya'ya dönebilirim

Evo Morales: Her an Bolivya'ya dönebilirim

Rusya el koyduğu gemileri teslim etti

Rusya el koyduğu gemileri teslim etti

Bağdat'ta göstericiler o köprüye yerleşti!

Bağdat'ta göstericiler o köprüye yerleşti!

Atina’da olaylı gece

Atina’da olaylı gece

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.