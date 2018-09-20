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Egeland’dan İdlib Uyarısı

20.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Şefi Jan Egeland, Rusya’yla Türkiye arasında varılan İdlib anlaşmasına rağmen bölgede çatışma ihtimalinin hala geçerli olduğunu belirtti

Egeland’dan İdlib Uyarısı

Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Şefi Jan Egeland, Rusya’yla Türkiye arasında varılan İdlib anlaşmasına rağmen bölgede ciddi boyutta çatışma ihtimalinin hala geçerli olduğunu belirtti.

Çatışma tehlikesinin bitmediğini ifade eden Egeland, hava ve kara saldırılarının Birleşmiş Milletler terör listesinde yer alan ve sivillere yakın bölgelerde varlık gösteren örgütlere karşı devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Bazı militanların sonuna kadar savaşmaya hazırlandığını belirten Egeland, “Terör örgütleri listesinde yer alsalar bile çatışmayı kan akıtmadan bitirmek için silahlı kişilerle konuşmak tamamen yasaldır” ifadesini kullandı. Egeland, bununla birlikte kimsenin teröristlerin cezasız kalmasını istemediğini vurguladı.

Jan Egeland, Rusya ve Türkiye’nin kendilerine bilgi verdiğini ve anlaşmanın ayrıntıları üzerinde hala çalıştıklarını söylediklerini aktardı.

Egeland, “Rusya ve Türkiye’yi anlaşmada ne olduğunu bize anlatmaları için davet ettik. Temel mesaj kanı, büyük savaşı önlemek için iyimser oldukları yönünde” dedi.

Egeland, birçok bölgenin savaş görmeyeceğini umduğunu ancak İdlib’deki silahlı gruplar arasında daha fazla çatışmalar olabileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler yetkilisi, Suriye’nin Rukban bölgesinde Ürdün sınırı yakınlarındaki kampta yaşayan 50 bin kişinin son günlerde durumunun giderek kötüleştiğine de dikkat çekti.

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