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Egeli akademisyen keşfettiği bitkiye anne ve babasının adını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyesi Doç.

Egeli akademisyen keşfettiği bitkiye anne ve babasının adını verdi

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, memleketi Malatya'da keşfettiği soğan türünü bilim dünyasına annesi Sultan Yıldırım ve babası İsmail Yıldırım'ın adıyla kazandırdı. Keşfettiği soğan türünü 'sultaniae-ismailii' olarak isimlendirdi.
Dünyada yaklaşık 900 türe sahip olan allium (soğan) cinsine ait Türkiye’de 196 tür bulunduğunu belirten Doç. Dr. Yıldırım, alt tür ve varyeteleri ile birlikte bu sayının 213 olduğunu söyledi. Bunlardan 86’sının dünyada sadece Türkiye'de yayılış gösteren, endemik türler olduğunu aktaran Doç. Dr. Yıldırım, "Keşfettiğim ve bilimsel adını 'allium sultaniae- ismailii' olarak isimlendirdiğim ‘erenler soğanı’ olarak bilinen tür ile bu sayı 214’e yükseldi ve endemik sayısı da 87 oldu" dedi.
YALNIZCA DAĞIN ZİRVESİNDE GÖRÜLÜYOR
Doç. Dr. Yıldırım, bilimsel adı 'allium sultanae-ismailii' olan ve Türkçe ismini 'erenler soğanı' olarak önerdiği bitkinin, Malatya'nın Darende ilçesindeki yer alan Akbabaçalı Dağı’nın zirvesinde, 2100- 2180 metrelerde yayılış gösterdiğine dikkat çekti. Yöre halkı tarafından burasının kutsal bir dağ olarak bilindiğini ve zirvesinde 'Akbaba' adında geçmiş zamanlarda yaşayan bir ulu Erenler’e ait türbe bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, bu keşfettiği soğan türünün de tam olarak bu dağın zirvesinde ve Akbaba türbesinin çevresinde yayılış gösterdiğini belirtti. Doç. Dr. Yıldırım, herkesin anne ve babasının çok özel ve çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Kişiliğimde, karakterimde, akademik yaşamımda imzaları olan, desteklerinin sınırı olmayan, sırtımı her yaslamaya ihtiyaç duyduğumda arkamda duran annem Sultan Yıldırım ve babam İsmail Yıldırım’ın adını, doğduğum topraklarda keşfettiğim bu soğan türünün bilimsel adına verdim” dedi.
YALNIZCA 90 KÖK BULUNUYOR
Çocukluğunun geçtiği Engüzek Yaylası’nda, hep yanı başındaki Akbabaçalı Dağı’nın zirvesine çıkmayı hayal ettiğini dile getiren Doç. Dr. Yıldırım, "Bu dağ doğup büyüdüğüm köyüm için kutsal bir dağdır. Geçmişten günümüze bu dağda adaklar adanır, dualar edilir, dilekler tutulur. Yeni türüm tam olarak bu dağın zirvesinde yeralan Akbaba türbesinin bulunduğu zirvede yer alır ve orada yatan erenlere yoldaşlık eder. Bu nedenle Türkçe adını da ‘Erenler Soğanı’ olarak bilim dünyasına önerdim. Benim için anlamı, içeriği, yeri, duygusu çok derin bir bitkidir" dedi. Makalesinin mayıs ayı başı itibariyle taksonomik botanik alanının uluslararası öneme sahip Yeni Zelanda kökenli bilimsel dergi olan ‘Phytotaxa’da yayınlanarak bilim dünyasına tanıtıldığını söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, Erenler Soğanı’nın küçük bir alanda yer aldığı ve yaklaşık 90 tane köke sahip olduğunu, Akbabaçalı Dağı zirvesinde insan ziyaretleri nedeniyle, farkında olunmadan bitki üzerinde bir tahribat söz konusu olduğunu, bu bakımdan öncelikli olarak ele alınıp korunması gereken çok lokal yayılışlı bir tür olduğunu dile getirdi.

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Egeli akademisyen keşfettiği bitkiye anne ve babasının adını verdiEgeli akademisyen keşfettiği bitkiye anne ve babasının adını verdiEgeli akademisyen keşfettiği bitkiye anne ve babasının adını verdiEgeli akademisyen keşfettiği bitkiye anne ve babasının adını verdi

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