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Egeli akademisyenler keşfetti: Son 10 yılın en önemli arkeolojik bulguları arasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Amerikan görsel sanatlar dergisi Artnews, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Amerikan görsel sanatlar dergisi Artnews, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur’un başkanlığını yaptığı ekibin, Siirt Başur Höyük’te yaklaşık 5 bin yıl önce, erken Tunç Çağında kurban edilmiş çocukların kalıntılarını bulduğu kazıyı son on yılın en önemli arkeolojik keşifler arasında gösterdi.
Amerikan görsel sanatlar dergisi Artnews, "Son on yılın en önemli arkeolojik keşfi nedir? Son 10 yıl hangi büyük arkeolojik keşiflere tanık oldu? Bu bulgulardan en önemlisi hangisiydi?" sorularını 9 arkeolog ve bilim insanlarına sordu.
Bu kapsamda, Ege Üniversitesi Edebiyat Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur’un başkanlığını yaptığı ekibin, Siirt Başur Höyük’te yaklaşık 5 bin yıl önce, erken Tunç Çağında kurban edilmiş çocukların kalıntılarını bulduğu kazı, bilim insanlarınca son on yılın en önemli arkeolojik keşifler arasında gösterildi.
Artnews’de yer alan makalede Doç. Dr. Lorenzo d’Alfonso, "Bu arkeolojik keşif Arkeologlar tarafından çevre olarak kabul edilen Batı Asya’nın uzak bir bölgesinde; Anadolu Platosu, Mezopotamya ve İran Platosu’nun kenarlarında, eski medeniyetlerin odak noktasında gerçekleşti. Ege Üniversitesi öğretim üyesi Haluk Sağlamtimur liderliğindeki ekip, Sirt Başur Höyük’te MÖ 3.100

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