Egeli akademisyenlerden ‘Başarı Hikayesi’

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesinde Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vahdet Ünal ile Doç. Dr. Tolga Dinçer ‘Seaofskills’ adlı projeyle Avrupa Birliği (AB) Komisyon üyeleri tarafından ‘Succes Story‘ (Başarı Hikayesi) seçildi. Projenin partner yürütücülüğünü üstlenen Doç. Dr. Dinçer’den proje hakkında bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ”Akademisyenlerimiz, projeleriyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onurlandırılan sekiz Erasmus+ projesinden biri olarak bizleri gururlandırdı” dedi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Vahdet Ünal ile Doç. Dr. Tolga Dinçer, Erasmus+ projesi olarak hazırlanan ‘Seaofskills’ adlı projesinin partner yürütücülüğünü yaptı. Proje, dokuz ayrı kurum ve beş ayrı ülke temsilciliğinde yürütüldü. Akdeniz üzerinde küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri ile geçinen Yunanistan, Türkiye ve Malta’da bulunan pilot bölgelerdeki balıkçıların bilgi, beceri ve yeterliliğinin arttırılmasının planlandığı projede, ileri düzeyde hedef oluşturulan bilgi platformunda tüm küçük ölçekli balıkçılara eğitim platformu ve bilgi kaynağı oluşturuldu. Kesin rapor sonrasında AB tarafından ‘Succes Story’ statüsünde onurlandırılan ekipten Doç. Dr. Dinçer’i ziyaret eden Rektör Budak, “Dünya ve üniversitemiz açısından büyük bir öneme sahip olan bu projede emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Dünya, su ve toprak insanlığın ortak mirası”

Ege Üniversitesi akademisyenlerinin gerçek bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Rektör Budak, “Hocalarımız Avrupa Komisyonu tarafından ödüllendirildi. Ege Üniversitesi adına uluslararası arenada özellikle de Yunanistan, Malta, İspanya, Türkiye, İrlanda gibi ülkelerle işbirliği çerçevesinde bu projeyle uluslararası arenada bir başarıya imza atmış oldular. Dünya, su ve toprak insanlığın ortak mirası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerimiz bizzat A’dan Z’ye bu projeyle ilgilendi. Hocalarımızı sadece eğitim ve öğretim değil, araştırma anlamındaki başarılarından dolayı Ege Üniversitesi adına tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Önce eksiklikler tespit edildi”

Balıkçıların bilgi ve becerilerini zenginleştirmeyi amaçlayarak yola çıktıkları yolda ‘Seaofskills’ projesiyle birçok başarı elde ederek döndüklerini belirten Doç. Dr. Dinçer, şunları söyledi: “Bu projeyi Prof. Dr. Vahdet Ünal ile yürüttük. Proje kapsamında balıkçıların bilgi becerilerindeki eksiklikleri tespit ettik ve daha sonra bu eksiklikleri tamamlamak için fakültemiz öğretim üyeleriyle müfredat geliştirdik. Beş ayrı ülke de üç ayrı kapsamda anketler yapıldı. Konsorsiyum ortaklarıyla birlikte müfredatın hangi konularda olması tespit edildi. Ülkeler eğitimleri kendi dillerinde çevirdi. Açık erişim ve ulaşılabilen bir web sayfası üzerindeki bir portalda eğitimler hala devam etmekte. Sonuç olarak proje tamamlandı. Tamamlandıktan sonra ilk ara raporda ‘İyi Uygulama’ olarak ödüllendirilen projemiz Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da ‘Başarı Hikayesi’ statüsünde onurlandırıldı.”



