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Egeli akademisyenlerin 12 projesi kabul gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi akademisyenlerinin 12 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi.TÜBİTAK, "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2019 yılı 1’inci döneminde önerilen araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen projeleri açıkladı.

Egeli akademisyenlerin 12 projesi kabul gördü

Ege Üniversitesi akademisyenlerinin 12 projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi.
TÜBİTAK, "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2019 yılı 1’inci döneminde önerilen araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen projeleri açıkladı. Ege Üniversitesi (EÜ), kabul edilen 12 proje ile ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe Üniversitesinin ardından en çok projesi kabul gören dördüncü üniversite oldu. Ege Üniversitesinin 12 proje ile en çok kabul gören dördüncü üniversite olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizi sağlıklı ve iyi işleyen bir AR-GE ve inovasyon alt yapısına kavuşturarak, nitelikli projeler üretilecek ortamı sağladık. Hayata geçirdiğimiz önemli uygulamalar ile oluşturduğumuz bilim iklimi neticesinde akademisyenlerimiz tarafından üretilen araştırma projeleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından destek görmeye başladı. Bundan sonraki süreçte bu proje çıktılarının katma değere dönüştürülerek ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına hizmet etmesini amaçlıyoruz. TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında projeleri kabul gören akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
Yapılan değerlendirme sonucunda Ege Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Güldemet Başal Bayraktar, Prof. Dr. Kadri Yakut, Prof. Dr. Kambiz Ramyar, Prof. Dr. Melike Afşar, Prof. Dr. Şenay Şanlıer, Prof. Dr. Şebnem Tavman, Prof. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş, Doç. Dr. Buket Kosova, Doç. Dr. Özlem Çakal Arslan, Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Çolak Güneş, Dr. Öğretim Üyesi Aysu Yurdasiper Erdem ve Arş. Gör. Murat Kurt’un projeleri kabul gördü.

Bin 861 proje bilimsel değerlendirmeye alındı
2019 yılı 1. döneminde “1001” programı kapsamında sunulan 2 bin 226 proje önerisinden bin 861’i bilimsel değerlendirmeye alındı ve 6’lı puanlama sistemi kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda 271 proje önerisinin desteklenmesine, 127 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 16 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verildi. Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 477 panel düzenlenirken, bu panellere 160 farklı üniversitede görev yapan 2 bin 512 panelist, 330 gözlemci panelist katılım sağladı.

Egeli akademisyenlerin 12 projesi kabul gördü

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