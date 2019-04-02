Egeli bilim insanından bir keşif daha

Türkiye’nin dört bir yanından toplam 43 yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıtan Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, şimdi de ’Tire Çanı’nı bilim dünyasına kazandırdı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Türkiye florasına yeni bitki keşifleri kazandırmaya devam ediyor. Doç. Dr. Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen, İzmir ili Biyoçeşitlilik Projesi’nde bu çalışmayı birlikte devam ettirdikleri ekip arkadaşı Öğr. Üyesi Ademi Fahri Pirhan, doktora öğrencisi Ozan Şentürk ile yüksek lisans öğrencisi Tuğkan Özdöl ile beraber Tire Dibekçi Mahallesi’nde kayaçta yetişen bitki türünü keşfetti. Bitki türünü keşfeden ekip, şist kayaçların çatlaklarında yetişen bilimsel adı campanula phitosiana olan ’Tire Çanı’nı bilim dünyasına tanıttı.

Kaya çatlaklarında rastladıkları bitkide, diğer türlerden farklı bazı morfolojik özellikleri gözlemlediklerini söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, "Türkiye, çan çiçekleri bakımından oldukça önemli bir gen merkezidir. Ülkemizde çan çiçeği sayısı son bulduğumuz türle birlikte 130 oldu, bu türlerden yeni bulduğumuz türle birlikte 5 tür, dünyada sadece İzmir’de bulunmakta ve İzmir’e has endemik türler olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.