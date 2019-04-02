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Egeli bilim insanından bir keşif daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dört bir yanından toplam 43 yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıtan Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç.

Egeli bilim insanından bir keşif daha

Türkiye’nin dört bir yanından toplam 43 yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıtan Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, şimdi de ’Tire Çanı’nı bilim dünyasına kazandırdı.
Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Türkiye florasına yeni bitki keşifleri kazandırmaya devam ediyor. Doç. Dr. Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen, İzmir ili Biyoçeşitlilik Projesi’nde bu çalışmayı birlikte devam ettirdikleri ekip arkadaşı Öğr. Üyesi Ademi Fahri Pirhan, doktora öğrencisi Ozan Şentürk ile yüksek lisans öğrencisi Tuğkan Özdöl ile beraber Tire Dibekçi Mahallesi’nde kayaçta yetişen bitki türünü keşfetti. Bitki türünü keşfeden ekip, şist kayaçların çatlaklarında yetişen bilimsel adı campanula phitosiana olan ’Tire Çanı’nı bilim dünyasına tanıttı.
Kaya çatlaklarında rastladıkları bitkide, diğer türlerden farklı bazı morfolojik özellikleri gözlemlediklerini söyleyen Doç. Dr. Yıldırım, "Türkiye, çan çiçekleri bakımından oldukça önemli bir gen merkezidir. Ülkemizde çan çiçeği sayısı son bulduğumuz türle birlikte 130 oldu, bu türlerden yeni bulduğumuz türle birlikte 5 tür, dünyada sadece İzmir’de bulunmakta ve İzmir’e has endemik türler olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

43 yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıttı
Son zamanlarda keşfettiği ve dünyada sadece İzmir’de yetişen bir bitki türü olan ’Eferezenesi’ni olarak bilinen “Peucedanum guvenianum”, Erzurum’da halk arasında “Erzurum morgeveni” olarak bilinen “Ebenus zekiyeae”, Antalya-Fethiye sınırında keşfettiği “Ters lale” olarak bilinen “Fritillaria” cinsine ait yeni bir tür olan “Haslale” isimli ’Fritillaria ozdemir-elmasii’yi ve Kemalpaşa ilçesinde “İzmir Çanı” ismini verdiği “Campanula leblebicii” ismindeki çan çiçeğini keşfeden Doç. Dr. Hasan Yıldırım, 2008 yılından günümüze kadar son keşfettiği ’Tire Çanı’ ile beraber Türkiye’nin dört bir yanından toplam 43 yeni bitki türünü bilim dünyasına tanıtmış oldu.

Egeli bilim insanından bir keşif daha

Egeli bilim insanından bir keşif daha

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