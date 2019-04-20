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Egeli turizmcilerin bayram tatili sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:46 | Son Güncelleme

TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer: - "Son 2 aydır Türkiye'de yaşanan seçim ortamı insanları yordu. Dinlenmek isteyen vatandaşlarımız bunu fırsata çevirecektir"

İZMİR (AA) - Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Ege Bölgesi'ndeki turizmciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin 9 gün olmasının yanı sıra kararın erken açıklanmasının önemine değindi.

Bu tip açıklamaların bayrama günler kala yapılmasının turizm sektörüne yeteri kadar etki sağlamadığını kaydeden Gencer, "Son 2 aydır Türkiye'de yaşanan seçim ortamı insanları yordu. Dinlenmek isteyen vatandaşlarımız bunu fırsata çevirecektir. Türkiye genelinde 2 milyon kişinin seyahat etmesini bekliyoruz. Bunun da 3 milyar liralık bir işlem hacmi yapacağını tahmin ediyoruz. Bu, hem turizm sektörü hem de Türkiye ekonomisi için can olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Çeşme'de bayram hedefi 1 milyon turist

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise turizm sektörünün bayramları çok sevdiğini dile getirdi.

Bayramın 9 gün olarak açıklanmasının ardından tatil bölgelerinde hemen bir hareketlilik başladığına işaret eden Demir, "Bayramlarda doluluğumuz yüzde 70'e ulaşmıştı. Çeşme'de 25 bin yatak kapasitesi var. Bayram tatiliyle doluluğumuzun yüzde 100'lere ulaşmasını bekliyoruz. Bu da yaklaşık 500 bin geceleme yapar. Günübirlikçilerle birlikte bayram tatili boyunca Çeşme'de milyonlara ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bayram Ege Tatil turizm

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