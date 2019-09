Egemen Bağış büyükelçi oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR?

Egemen Bağış (d. 23 Nisan 1970, Bingöl),Türk siyasetçi, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci'sidir. Babası Abdullah Bağış 1974–1979 yılları arasında Adalet Partisi Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır. The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp, Kamu Yönetimi üzerine de yüksek lisans yaptı. evli ve iki çocuk babasıdır.

2002'de İstanbul Milletvekili seçildi. AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Ocak 2009'da Devlet Bakanı ve Başmüzakereci oldu. Daha önce AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bağış, Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.