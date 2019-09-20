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Egemen Bağış büyükelçi oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 07:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesine göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

Egemen Bağış büyükelçi oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı.

EGEMEN BAĞIŞ KİMDİR?

Egemen Bağış (d. 23 Nisan 1970, Bingöl),Türk siyasetçi, Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci'sidir. Babası Abdullah Bağış 1974–1979 yılları arasında Adalet Partisi Siirt Belediye Başkanlığı yapmıştır. The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünde lisans eğitimi görüp, Kamu Yönetimi üzerine de yüksek lisans yaptı. evli ve iki çocuk babasıdır.

2002'de İstanbul Milletvekili seçildi. AB ile tam üyelik görüşmelerini yürütmek üzere Ocak 2009'da Devlet Bakanı ve Başmüzakereci oldu. Daha önce AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Bağış, Genel Başkan Yardımcısı olarak AK Parti'nin en yüksek yürütme organı olan Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

Atama kararları Resmi Gazete'de!Atama kararları Resmi Gazete'de!

Siyasi girişimleri

NATO

Türkiye'nin ABD temaslarında da faal olarak yer aldı. 22. Dönem Türkiye-ABD Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçildi. Bu arada, NATO-Parlamenterler Asamblesi (PA) Transatlantik Komitesi Başkanlığı ve NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcılığı Bağış'ın 22. Dönem de yaptığı diğer görevler arasındadır.

Avrupa Kültür Başkenti

Bağış, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi’nin Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, İstanbul Modern ve 'Silahtarağa Santral' Müzelerinin kuruluşlarına da öncülük etmiştir.

New York'ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun Başkanlığı'na oy birliği ile iki defa üst üste seçildi.

XXIV. dönem İstanbul milletvekili olarak tekrar seçildi. Seçim sonrası kurulan 61. Hükûmette yeni kurulan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirildi. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonu ile görevini Mevlüt Çavuşoğlu'ya devretti.

2002–2013 yılları arasında yürüttüğü görevler

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
AK Parti Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış İlişkiler Danışmanı
Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı
NATO-Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Komitesi Başkanı
NATO-PA Türk Grubu Başkan Yardımcısı


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