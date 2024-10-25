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Egemen Bağış hakkında dikkat çeken karar! Görevi Feyzioğlu'na devredip merkeze çekildi

25.10.2024 11:00
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Birçok büyükelçiliğe yeni atamalar yapıldı. Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu atanırken 2019'dan beri görevi sürdüren Egemen Bağış hakkında da karar verildi.

Egemen Bağış hakkında dikkat çeken karar! Görevi Feyzioğlu'na devredip merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan büyükelçi atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu atandı. Böylelikle Egemen Bağış, koltuğu Feyzioğlu'na devrederken merkeze çekildi.

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2011-2013 aralığında Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapan Egemen Bağış, 14 Kasım 2019'da Çekya büyükelçiliğine atanmıştı.

Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesi üzerine mevcut Prag Büyükelçisi Egemen Bağış merkeze çekildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı: Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti'ne atandı! Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı: Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti'ne atandı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Egemen Bağış Metin Feyzioğlu
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