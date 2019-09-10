Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar

Eşi Egemen Bağışla bir fotoğrafını paylaşan Beyhan Bağış'ın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Bağış paylaşımının altında şu mesajı yazdı;

“Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar… Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan… Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum… En çok da kendime kızdım… Naif olmanın bile sınırı olmalı… Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz…”



