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Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Eski AB Bakanı ve geçen hafta Türkiye’nin Prag Büyükelçisi olduğu açıklanan Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar

Eşi Egemen Bağışla bir fotoğrafını paylaşan Beyhan Bağış'ın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Bağış paylaşımının altında şu mesajı yazdı;

“Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar… Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan… Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum… En çok da kendime kızdım… Naif olmanın bile sınırı olmalı… Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz…”

egemen bagısın esı


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Egemen Bağış beyhan bağış sosyal medya

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